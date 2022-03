Milan-Inter, quarto pareggio di fila in semifinale: l’ultimo evoca brutti ricordi

Milan-Inter, si è concluso sullo 0-0 il derby valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Come sottolineato da Opta, quello di ieri sera è stato il quarto pareggio di fila tra le due squadre nelle sfide di semifinale tra Coppa Italia e Champions League. Il primo risale alla stagione 1984/1985, sempre in Coppa Italia con un 1-1 che permise ai rossoneri di guadagnarsi la finale dopo aver battuto i nerazzurri all’andata.

Il doppio precedente che evoca brutti ricordi ai nerazzurri è senza dubbio quello della stagione 2002/2003 nelle semifinali di Champions League. Anche in quell’occasione il match di andata si giocò in ‘casa’ del Milan e terminò sul risultato di 0-0. Al ritorno, in ‘casa’ nerazzurra, la partita finì nuovamente in pareggio sull’1-1 con le reti di Andriy Shevchenkone Obafemi Martins. Un risultato che, grazie alla regola dei gol in trasferta, eliminò l’Inter e mandò i rossoneri in finale di Champions, poi vinta contro la Juventus ai calci di rigore

La UEFA a partire da questa stagione ha cambiato il regolamento eliminando la doppia valenza degli eventuali gol fuori casa ma in Coppa Italia, ancora per quest’anno, è in vigore la vecchia normativa. Al Milan, dunque, potrebbe essere sufficiente un pareggio con gol per accedere alla finale.