Milan-Inter, probabili formazioni: prima convocazione per un nerazzurro

Milan-Inter, la sfida si avvicina.

Martedì 1° marzo si giocherà la prima semifinale di Coppa Italia, la sfida d'andata tra Milan e Inter.

Per i nerazzurri, il Derby di Coppa Italia potrebbe essere un riscatto dopo aver prima pareggiato e poi perso i Derby di campionato. Mister Inzaghi farà giocare i titolari con l'unica incognita che riguarderà la fascia destra, con il ballottaggio tra Dumfries e Darmian, con l'olandese che sembrerebbe favorito. Nel corso del primo pomeriggio Inzaghi ha anche parlato della sfida "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro e gli aspetti mentali e motivazionali saranno molto importanti. Per Milano sarà una bellissima vetrina ma noi dobbiamo concentrarci sul campo". In Coppa Italia ancora vige il regolamento sui gol in trasferta e sarà molto importante segnare ameno un gol nella sfida di domani "Fare un gol in trasferta sarà molto importante per noi. Dobbiamo giocare partita per partita, solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

Secondo la Gazzetta dello Sport Joaquin Correa e Robin Gosens hanno svolto la seduta di allenamento con i compagni e saranno convocati. Per l'esterno tedesco sarebbe la prima convocazione in gare ufficiali con la maglia nerazzurra.

Probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.