Milan Inter probabili formazioni, Pioli pronto a sorprendere Inzaghi

Milan-Inter è già cominciata.

Lo si respira nell'aria del capoluogo lombardo, già colorato di nerazzurro e di rossonero. Un'atmosfera unica che lega milioni di tifosi che aspettano questa sfida per tutto l'anno. Gli allenatori delle due compagini, nel corso delle consuete conferenze stampa di vigilia tenute ieri, hanno voluto presentare il match a modo loro (in questo articolo trovi le parole del tecnico rossonero, mentre in quest'altro articolo quelle del tecnico nerazzurro).

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, sono questi i nomi degli uomini chiamati a far dare il 100% ai ragazzi che manderanno in campo e che condividono un passato come allenatori della Lazio più che positivo. Nel frattempo, la redazione di Sky Sport ha reso note le probabili formazioni del Derby della Madonnina partendo dai padroni di casa.

In porta ci sarà Tatarusanu, chiamato a non far rimpiangere l'infortunato Maignan. La linea difensiva a quattro sarà formata da Calabria, Tomori, Kjaer e Ballo Touré, mentre in mediana ci saranno Kessié e Tonali. Infine, alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic, ci dovrebbe essere il trio formato da Leao, Krunic e Brahim Diaz (nel caso in cui Pioli dovesse decidere di schierare Saelemakers, Brahim Diaz si sposterebbe sulle trequarti con Krunic che si accomoderebbe in panchina).

A questo scacchiere, il tecnico piacentino risponderebbe con Handanovic e la retroguardia formata dagli intoccabili Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Darmian e Perisic la spunteranno rispettivamente su Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo, a coadiuvare il regista Brozovic, ci saranno Barella e Calhanoglu, con quest'ultimo che vivrà il suo primo derby da giocatore dell'Inter. La coppia d'attacco, neanche a dirlo, sarà formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Se vuoi sapere come e dove seguire la partita con noi, trovi tutti i dettagli in questo articolo.