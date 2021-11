Milan Inter probabili formazioni, Calhanoglu titolare? Le parole di Inzaghi

Milan Inter probabili formazioni, Inzaghi sta per sciogliere gli ultimi dubbi.

Come anticipato durante la consueta conferenza stampa di vigilia (clicca qui per leggere l'articolo integrale), per il tecnico di Piacenza saranno fondamentali gli ultimi due allenamenti prima dell'importante gara. Domani sera intanto (7 novembre 2021), per Hakan Calhanoglu sarà il primo Derby della Madonnina da giocatore dell'Inter.

Alla domanda del Corriere dello Sport se questa può essere la partita del turco, senza esporsi più di tanto Inzaghi ha detto: "Mancano ancora due allenamenti. In questo momento a metà campo abbiamo ottime risposte. Vidal in Champions è stato fondamentale, Gagliardini a Empoli è stato tra i migliori in campo, Vecino ad ogni allenamento mi mette sempre in difficoltà. Inoltre Sensi meriterebbe di giocare di più, quindi in mezzo abbiamo tante persone e a me sta bene così".

Insomma, la scelta di provare ad essere vago da parte di Inzaghi è evidente, ma con ogni probabilità a partire dal 1' per gli ospiti saranno Handanovic difeso dall'intoccabile trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce ci saranno Darmian e Perisic, mentre in mezzo, al fianco del regista Brozovic, ci sarà l'immancabile Barella e con ogni probabilità proprio Calhanoglu, attualmente in vantaggio su tutti gli altri centrocampisti citati dal proprio allenatore in conferenza stampa. In avanti, al fianco di Dzeko, ci sarà ovviamente Lautaro Martinez.

A questo scacchiere, il tecnico rossonero Stefano Pioli (che gode attualmente di 7 punti di vantaggio rispetto ai nerazzurri) sopperirà alla pesante assenza di Theo Hernandez (squalificato) affidandosi a questa formazione: 4-2-3-1 Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessié, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Saelemakers; Ibrahimovic.