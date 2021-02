Milan-Inter, preview: le scelte di Conte, tutte le ultime di formazione

Antonio Conte in vista del derby sembra voler confermare in blocco gli undici che hanno vinto con merito sulla Lazio. Contro il Milan, come riporta Tuttosport, ci sarà però un Vidal in più su cui l’allenatore salentino potrà contare.

Il cileno ieri ha svolto un allenamento personalizzato ma ad alta intensità, ed è pronto ormai al ritorno in gruppo. Sarà poi Conte a sbrogliare il ballottaggio tra lui e Christian Eriksen, finalmente considerabile un “titolare” dopo le ottime prove recenti, in ultimo contro la Lazio.

Per il resto, dovrebbero essere confermati tutti gli altri protagonisti, con l’altro dubbio che riguarda l’out di sinistra, che vede attualmente Perisic strafavorito nei confronti di un appannato Young: quindi Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Handanovic, con Barella e Brozovic accompagnati da uno tra Vidal ed Eriksen; Hakimi sarà il padrone della fascia destra con Perisic sull’altro versante.

Davanti scontato l’impiego della LuLa –Lukaku e Lautaro- per cercare un fondamentale allungo sui cugini in ottica Scudetto.