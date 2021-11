Milan-Inter, Pioli si gode il pareggio: le parole del tecnico rossonero

Milan-Inter: uno Stefano Pioli soddisfatto del pari.

Dopo l'1-1 contro l'Inter, arrivato grazie ad un autogol di de Vrij, il tecnico rossonero ha espresso a Dazn tutta la sua soddisfazione per la partita fatta e per la gestione della partita da parte dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole:

Sull'andamento della partita: "Bicchiere mezzo pieno, era un derby. I miei giocatori hanno avuto un grande spirito, a inizio del secondo tempo meglio loro, poi siamo usciti fuori noi. Affrontavamo una grande squadra, ma lo siamo anche noi".

Sulla crescita della squadra: "Noi abbiamo approfittato delle nostre tappe per affrontare a viso aperto queste partite, guardate l’età media dell’Inter e la nostra. Ci sta fare qualche errore, ogni tanto abbiamo fatto meglio noi, ogni tanto loro che hanno dei giocatori di grande qualità".

Sui momenti della gara: "La reazione c’è stata, siamo andati sotto quando stavamo provando a gestire per una nostra ingenuità. Secondo me potevamo cercare di più Zlatan, ma abbiamo combattuto pallone su pallone, abbiamo sofferto, ma creato anche noi. Rebic? Recupero importante, perché abbiamo tirato un po’ il collo a Leao in queste partite che ha giocato sempre".

Su alcuni aspetti tattici: "Siamo stati coraggiosi nella fase offensiva e in difesa. Abbiamo accettato il due contro due contro giocatori come Dzeko, Lautaro, Correa e Sanchez. Abbiamo dimostrato grande volontà e di voler portare un risultato positivo".

Sull'organico: "Sono contento della varietà in organico. Siamo ambiziosi, il club mi ha messo a disposizione un organico importante. Oggi mancava Theo, mancava Romagnoli, c’è anche Messias. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento per arrivare ai risultati che stiamo raggiungendo. Ora risposeremo due giorni e spero che i miei giocatori si allenino bene in nazionale e non si facciano male".