Milan-Inter, per Trevisani i problemi dei nerazzurri sono due

Riccardo Trevisani, una delle voci più famose del calcio in tv ha detto la sua sul derby di stasera Milan-Inter (qui i confronti tra Pioli e Inzaghi).

Per il telecronista dell’ormai storico “l’ha ripresa Vecino” il match di stasera, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, sarà cruciale per i nerazzurri che vengono da un periodo assolutamente non positivo. Intervenendo alla trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio24, Trevisani ha dichiarato che la condizione delle due squadre è diversa e che il Milan può permettersi anche di pareggiare sia stasera che contro il Napoli, nello scontro al vertice del prossimo weekend. I rossoneri sarebbero dunque favoriti da un punto di vista mentale, mentre per l’Inter il periodo è davvero nero. Il telecronista individua su tutti due problemi importanti in casa nerazzurra. Il primo è Samir Handanovic, in quanto secondo Trevisani sono ormai anni che non da più sicurezze alla retroguardia dell’Inter e con le sue prestazioni genera ansia sia nei colleghi di reparto che in tutta la tifoseria nerazzurra ad ogni tiro indirizzato verso lo specchio. Per la voce di Mediaset puoi giocare bene quanto vuoi ma non è possibile evitare che gli altri tirino in porta e in questo senso le prestazioni di Handanovic non sarebbero più garanzia di sicurezza come in passato.



L’altro problema nerazzurro per Trevisani è Lautaro Martinez. Dopo l’addio della spalla Lukaku il Toro non ha mantenuto le attese che tutti si erano fatti su di lui, in primis la società che gli ha rinnovato il contratto portandolo ad avere un ingaggio da top. L’argentino non è stato mai determinante e nelle scelte di Inzaghi è lui quello che viene sempre sacrificato verso il sessantesimo venendo sostituito di volta in volta con Sanchez e Correa. Questo ha generato nel ragazzo un “normalizzazione” da parte dell’ambiente alla quale lui ha reagito malissimo a partire dal punto di vista del rendimento. Per Trevisani comunque non tutte le colpe sarebbero a differenza di Handanovic, che ormai da anni starebbe confermando di essere la brutta copia di quello che era un tempo.