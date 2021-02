Milan-Inter, Mandorlini: "Inter carica e preparata. Barella ricorda Matteoli"

"Sono contento che sia tornato un derby importante per Milano ma soprattutto per queste due squadre", ha affermato l'ex Inter Andrea Mandorlini ospite a Sky Sport.

L'ex allenatore del Verona ha poi proseguito, "troveremo un'Inter molto carica e preparata, è un appuntamento molto importante riuscire a distanziare gli avversari. Saremo pronti perché non giocare questi turni di coppa adesso è importante. È un'occasione difficile da sbagliare e non credo che la sbaglieremo, faccio tutti gli scongiuri del mondo, ma è troppo importante per l'Inter questa gara". Nel 1988/'89 uscimmo con le ossa rotte dalla sfida europea contro il Bayern Monaco il mercoledì, il fine settimana successivo vincemmo 1-0 il derby con un gran gol di Serena. Sicuramente questa gara di giovedì ha un peso ma poi le situazioni nervose cambiano tutto e sei pronto".

Chiosa su Barella: "Lo potrei paragonare a Matteoli anche se come caratteristiche potrei accostarlo Berti che aveva una capacità di attaccare migliore. Barella è un giocatore veramente bravo che è cresciuto tantissimo e crescerà ancora sia per l'Inter che per la Nazionale".