Milan-Inter, le ufficiali: due ritorni importanti per Simone Inzaghi

Milan-Inter, i due tecnici hanno scelto gli undici iniziali.

Allo stadio San Siro di Milano va in scena il derby tra la squadra rossonera e la squadra nerazzurra. Entrambe le compagini sono in crisi di risultati e di prestazioni e vogliono approfittare di questa partita per fare in modo di ritrovare fiducia. Pioli ha deciso di far riposare Calabria, inserendo Florenzi al suo posto e di sostituire Brahim Diaz con Rade Krunic in marcatura su Brozovic. A centrocampo ci sarà la coppia Kessiè-Bennacer che non dovranno far rimpiangere lo squalificato Sandro Tonali. Per l'Inter, invece, formazione tipo, con Skriniar che ritorna titolare dopo la partita contro il Genoa, così come Lautaro che sostituirà Alexis Sanchez.

Di seguito, ecco le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemakers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Simone Inzaghi.

Una partita fondamentale, in cui per l'Inter ci sarà solo un risultato a disposizione, ovvero la vittoria. Non solo in ottica qualificazione alla finale - ci sarà anche il ritorno che prevede la regola dei gol in trasferta -, ma soprattutto per scacciare una crisi ed un mese di febbraio nerissimo che non ha portato a nessuna vittoria e ha riaperto clamorosamente la questione scudetto. Lo sa Simone Inzaghi e lo sanno anche i giocatori. Di contro, un avversario che quest'anno ha sempre creato grattacapi ai nerazzurri e che hanno innescato la crisi nerazzurra con la vittoria per 2-1 nel derby di ritorno in campionato.