Milan-Inter, le scelte di Pioli e Inzaghi: molte sorprese tra i rossoneri

Milan-Inter: Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno fatto le loro scelte definitive.

La stracittadina del capoluogo meneghino andrà in scena alle ore 20.45 allo stadio San Siro, in cui due squadre particolarmente in salute si sfideranno per la supremazia cittadina, ma soprattutto per dare delle importanti indicazioni in ottica scudetto. Sì, perchè i nerazzurri hanno a disposizione soltanto la vittoria, dal momento che il distacco dai cugini rossoneri è di sette punti e una sconfitta o un pareggio farebbero sì che gli uomini di Stefano Pioli abbiano un'ulteriore iniezione di coraggio nel loro percorso verso il tricolore e dovranno dimostrare di aver raggiunto quell'equilibrio che tanto era mancato a inizio stagione e che, invece, pare sia stato ritrovato contro la Juventus, l'Empoli, l'Udinese e lo Sheriff. Di contro, i cugini, hanno la ghiottissima occasione di mandare Dzeko e i suoi compagni a meno dieci in classifica e a rendere molto più complessa la loro corsa scudetto, oltre al fatto di mantenere a quota 'zero' la casella di vittorie negli scontri diretti per la squadra di Inzaghi. I nerazzurri schierano la formazione annunciata alla vigilia con Calhanoglu in campo, i rossoneri, invece, hanno delle sorprese sulla fascia sinistra e sulla trequarti.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e da Simone Inzaghi:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Kessiè, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.