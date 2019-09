Milan Inter, le probabili formazioni: Conte sembra aver deciso

Questa sera (ore 20.45, Dazn e Sky 209) si giocherà Milan-Inter, anticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A. Pochi i dubbi da sciogliere per i due allenatori, Marco Giampaolo e Antonio Conte, entrambi alla loro prima stracittadina di Milano.

Giampaolo dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1. In porta Donnarumma. In difesa c'è il ritorno di Conti sulla fascia destra, Musacchio e Romagnoli coppia centrale, Rodriguez a sinistra. A centrocampo Biglia favorito su Bennacer per il ruolo da regista; Kessie e Calhanoglu completeranno la linea mediana. Due uomini sulla trequarti: Suso e uno fra il favorito Paquetà e il nuovo acquisto Rebic. Punta centrale Piatek, tornato al gol segnato su rigore a Verona.

L’Inter di Conte invece scenderà in campo con il consueto 3-5-2. Handanovic tra i pali. Godin, De Vrij e Skriniar in difesa. A centrocampo Barella, più di Vecino, affiancherà Brozovic e l’insostituibile Sensi. D’Ambrosio è favorito su Candreva sulla fascia destra. Asamoah confermato a sinistra. In attacco Lautaro è il principale candidato, in corsa con Politano, per affiancare Lukaku.