Milan-Inter, la crisi e il gol mancante: le parole di D'Ambrosio

Milan-Inter, Danilo D'Ambrosio ha parlato prima della partita.

Sfida importantissima, questa sera a San Siro, per la squadra nerazzurra che deve riscattare l'ultimo mese da incubo in termini di risultati e prestazioni, contro un Milan che ha fatto partire la crisi della squadra di Simone Inzaghi, vincendo il derby del girone di ritorno ribaltando i nerazzurri grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Prima della partita, Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset per analizzare lo stato d'animo della squadra e come arriva alla sfida, parlando anche della crisi di gol che i nerazzurri hanno avuto nell'ultimo mese appena passato.

Ecco le sue parole: "Il derby è sempre una partita molto particolare: la qualificazione si giocherà nell'arco di centottanta minuti, quindi sarà differente rispetto al campionato. L'Inter affronterà il Milan con il solito spirito e la solita voglia di vincere. In campionato siamo ancora il miglior attacco nonostante il periodo di crisi sotto porta. I gol possono farli tutti, in alcune circostanze bisogna capire che è un momento importante e dobbiamo cercare di segnare perchè può essere decisivo".

Insomma, la voglia e la carica ci sono, bisognerà vedere se la condizione fisica dei nerazzurri permetterà di avere la lucidità che non si è riuscita ad avere nell'ultimo mese. Perchè vincere potrebbe far sì che verrebbero scacciati alcuni fantasmi pericolosi che contribuirebbero a creare una situazione pesante attorno alla squadra nerazzurra. Inzaghi ed i suoi ragazzi non possono permettersi ulteriori passi falsi, anche se di sicuro quella contro il Milan sarà una partita molto complessa per il valore dell''avversaria.