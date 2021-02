Milan-Inter, la carica di Kessié alla Gazzetta: “Vinciamo e torniamo in testa”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Frank Kessié carica i rossoneri alla vigilia del match scudetto: “Il mio derby preferito? Quello vinto con gol di Cutrone all’ultimo minuto”

Un giocatore che vorrebbe togliere ai rivali?

"Nessuno. Se vinciamo con le squadre al completo è più bello ed è meglio per lo spettacolo. Saranno decisivi tutti i giocatori".

È preoccupato per la corsa scudetto che si complica?

"No. Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica".

Perché ne è così sicuro?

"Perché siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve".

Si è parlato tanto dello scontro fra Ibra e Lukaku nel derby di coppa Italia. Lei ci vede del razzismo, lo ha sperimentato in Italia sulla sua pelle?

"Per la verità non mi sono mi sentito a disagio".

Franck, se c’è un rigore nel derby chi lo tira?

"Lo tira Ibra. E Zlatan sarà contento del risultato".