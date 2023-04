Milan-Inter, incassi record per la Champions: per la semifinale si punta al record

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Milan-Inter, le due società puntano al record di incassi per la semifinale. Arrivate quasi a sorpresa a giocarsi un posto in finale di Champions League, a poco più di due settimane dal derby europeo, si respira già l’attesa per il doppio confronto tra le due squadre. Entrambe le società hanno avuto un grande risultato sportivo, per quanto riguarda il campo, ma anche economico.

Infatti, i due proprietari dei club, Gerry Cardinale e Steven Zhang, puntano ancora di più a crescere sotto quest’ultimo punto di vista e vogliono raggiungere il record di incassi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la semifinale d’andata ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti. La società rossonera avrà la prelazione per i propri abbonati, mentre per il settore ospiti si occuperà di tutto la società nerazzurra, anche se ancora non sono state comunicata le modalità d’acquisto.

Per il doppio confronto, sia Inter che Milan vogliono battere i propri record. I rossoneri hanno messo a bilancio per la partita contro il Tottenham, un incasso da 9,1 milioni di euro. Mentre i nerazzurri, per la sfida contro il Benfica, sono riusciti ad incassare circa 8,2 milioni di euro. Adesso si punterà a raggiungere i 10 milioni di euro. Una cifra enorme se si considera che entrambe le squadre hanno, fino ad ora, incassato 72 milioni di euro circa per essere avanzati nella competizione e una di loro avrà sicuramente ulteriori guadagni per il raggiungimento della finale.