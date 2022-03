Milan-Inter, il derby delle panchine sorride ad Inzaghi ma c'è un tabù

Milan – Inter, si scaldano i motori per il match di stasera e sarà derby di fuoco anche in panchina.

Non è certo la prima volta che si affrontano Pioli e Inzaghi. I due tecnici sono tra i top a livello nazionale e entrambi vogliono conquistare lo scudetto in questa stagione. In classifica il Milan dopo aver battuto i nerazzurri nel derby di ritorno si è preso la prima posizione in coabitazione con il Napoli, mentre l’Inter segue a due lunghezze. Sotto quel fronte è tutto ancora aperto, ma probabilmente molto dipenderà dalla partita di questa sera, specialmente da un punto di vista mentale (qui le parole di Mister Inzaghi). Le due squadre milanesi in Serie A sembrano andare con il freno a mano tirato e dunque quale miglior occasione per sbloccarsi se non un derby con vista finale di Coppa Italia?

Lo sanno bene entrambi gli allenatori che in passato si sono affrontati già 13 volte. Il bilancio degli scontri in panchina vede Inzaghi in vantaggio avendo vinto 6 match contro Pioli, il quale si è imposto 4 volte sull’attuale tecnico dell'Inter, mentre 3 volte le partite sono finite in pareggio. Statistica che però diventa a favore di Pioli se si tratta dei soli scontri tra Inter e Milan. Infatti negli unici due precedenti da quando Inzaghi siede sulla panchina dei nerazzurri, si è registrato il pareggio del girone di andata per 1 a 1 e, appunto, la vittoria di poche settimane fa con la rimonte dei rossoneri firmata Giroud (qui una possibile sorpresa di formazione).



Il derby sarà dunque fondamentale non solo in vista della finale di Coppa Italia, ma anche per scrollarsi di dosso questa fase di appannamento e poter tornare carichi mentalmente e con nuove motivazioni a giocarsi il titolo di campioni di Italia, Napoli permettendo.