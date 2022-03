Milan-Inter, i precedenti in Coppa. L'ultimo inaugurò una rivoluzione

Inter-Milan, è il giorno del derby in Coppa Italia, l'ennesimo capitolo stagionale. In questo torneo sono diversi i precedenti stracittadini.

Le due squadre hanno infatti iniziato a sfidarsi nel 1958, con i rossoneri che eliminano l'Inter in due partite inserite nel calendario del girone di qualificazione: 3-2 e 1-1 a favore dei rossoneri, con il Milan qualificato ai quarti. Finisce più o meno nello stesso modo nel 1968: 4-2 e 0-0 a favore del Milan, con nessuna delle due milanesi che riesce però a superare il Torino nel girone finale.

Ricchi di sfide gli anni '70: doppia vittoria rossonera nell'estate 1972 e doppia affermazione nerazzurra nell'estate 1974. Le altre due sfide le vince il Milan: con un gol di Giuseppe Sabadini nel 1975 (1-0 e 0-0 a favore dei rossoneri) e con la doppietta Maldera-Braglia nella storica finale tutta milanese di coppa Italia a San Siro del 1977. Negli anni '80 parte meglio l'Inter, vincendo nell'edizione 1980-81 e pareggiando con un gol di Bergomi nel 2-2 che elimina il Milan in apertura del torneo 1981-82. Ma i rossoneri si rifanno eliminando i nerazzurri nella semifinale del 1985: 2-1 con rete decisiva di Andrea Icardi e 1-1 i due risultati.

Nei derby anni '90 meglio il Milan nel 1993 (0-0 e 0-3) e nel 1998 (5-0 e 0-1), qualificazione nerazzurra con due vittorie per 2-1 nel 1994. Poi gli scontri si sono diradati, con i nerazzurri che superano il Milan nei quarti di finale del gennaio 2000: 3-2 e 1-1 i due punteggi. Da segnalare anche il gol di Cutrone nel quarto di finale Milan-Inter 1-0 nel dicembre 2017. Erano i tempi supplementari.

Ma l'ultimo derby dei quarti di finale, a inizio 2021, è stato infuocato: gol di Ibra, tensione Ibra-Lukaku, espulsione di Ibra, rigore di Lukaku e punizione di Eriksen... Una partita che per Conte e per l'Inter tutta fu l'inizio di una mezza rivoluzione, con la conferma del danese in pianta stabile tra i titolari da lì in poi.

Che storia, quella tra Inter e Milan.