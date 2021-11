Milan Inter, i convocati di Pioli: out una pedina in difesa

Ora si pensa solo a Milan-Inter.

Archiviato il deludente pareggio in Champions League in casa contro il Porto che potrebbe aver spento ogni speranza di approdare agli Ottavi di Finale, la squadra rossonera è pronta ad ospitare l'Inter di Simone Inzaghi nella partita valida per la 12esima giornata di Serie A. I rossoneri godono attualmente di 7 punti di vantaggio rispetto ai cugini nerazzurri, ma come detto da Stefano Pioli durante la conferenza stampa di ieri (clicca qui per leggere le parole integrali), quando si tratta di derby le classifiche si azzerano.

Nel frattempo, lo stesso Pioli ha diramato la lista dei convocati per il Derby della Madonnina che è stata pubblicata sul sito ufficiale del Milan. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Come si può facilmente evincere, oltre al lungo degente Mike Maignan e allo squalificato Theo Hernandez, all'interno della lista non figura il nome del capitano Alessio Romagnoli. L'ex difensore della Roma infatti, non prenderà parte alla sfida per via di un'infiammazione all'adduttore. Buone notizie invece sul fronte Ante Rebic, nuovamente arruolato ma che con ogni probabilità siederà in panchina a vantaggio di Rafael Leao.

Piccola curiosità per quanto concerne la probabile formazione rossonera: Pioli potrebbe optare di schierare dal 1' Rade Krunic sulla trequarti, con Brahim Diaz che verrebbe spostato sulla fascia destra e con Alexis Saelemakers che verrebbe impiegato a partita in corso. Se vuoi leggere anche la probabile formazione dell'Inter, clicca qui.