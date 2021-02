Milan Inter formazioni ufficiali, Conte riconferma l'11 anti-Lazio

E' uno dei derby più importanti degli ultimi anni quello che tra poco più di un'ora andrà in scena a San Siro. Milan ed Inter (con i nerazzurri attualmente a +1 sui cugini) contenderanno il primato in classifica.

Il tecnico interista Antonio Conte ieri pomeriggio in conferenza ha detto che quando la classifica sorride si è più motivati a far bene. Per uscire dal Meazza col massimo risultato, l'allenatore salentino manderà in campo dal 1' questa formazione:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku.

A questo undici, l'allenatore milanista Stefano Pioli per provare a scavalcare l'Inter risponde con:

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemakers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.