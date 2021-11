Milan Inter, due recuperi e un mega problema da risolvere per Pioli

Milan Inter: Stefano Pioli recupera Davide Calabria ed Alessandro Florenzi.

Secondo quanto riportato da Milan News, il classe 1996 è rientrato in gruppo ed ha sostenuto l'allenamento di oggi 4 novembre dopo essere uscito anzitempo nella gara pareggiata, per 1-1, contro il Porto valida per i gironi di Champions League. Presenti anche l'ex Roma, dopo esser stato sottoposto ad un intervento in artroscopia per risolvere un problema al menisco, e l'attaccante Pietro Pellegri.

Il problema principale è sicuramente sulla fascia sinistra perché Theo Hernandez non sarà a disposizione a causa dell'espulsione rimediata nella gara vinta per 2-1 contro la Roma di Jose Mourinho. Al suo posto dovrebbe giocare Ballo-Tourè che non è ancora al meglio e sarà valutato nelle ultime ore. Discorso analogo per Ante Rebic, il quale verrà monitorato ora dopo ora per comprendere se potrà essere a a disposizione contro l'Inter. Fiato sospeso, invece per Sandro Tonali, ne parliamo anche qui. Il centrocampista, che però dovrebbe recuperare, è stato pizzicato dalle telecamere durante la sfida contro i portoghesi, a San Siro, con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Per lui, gli esami sono previsti nella giornata di domani 5 novembre. In questo articolo troverete le informazioni per seguire la sfida. Ci saranno gli attaccanti Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: lo svedese al momento sembrebbe in vantaggio nel ballottaggio.