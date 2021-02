Milan-Inter, designato il direttore di gara del derby scudetto

Domenica pomeriggio alle 15:00 torna il derby di Milano, per la terza volta in questa stagione. La stracittadina milanese torna dopo dieci anni a questa un match decisivo per lo Scudetto. Le due squadre sono infatti al primo e secondo posto in classifica, con i nerazzurri in vetta con un solo punto di vantaggio.All'andata finì 2-1 per il Milan e fu decisivo Ibrahimovic con una doppietta.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di Serie A affidando il match Milan-Inter a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il direttore di gara avrà come assistenti Ciro Carbone e Giorgio Peretti; il quarto ufficiale sarà Marco Guida. In sala Var Maurizio Mariani con Daniele Bindoni.

Doveri ha diretto i nerazzurri per 20 volte in carriera, finora 8 le vittorie, 6 le sconfitte e i pareggi. In questa stagione ha arbitrato l’Inter in occasione del match contro la Juventus, terminato con una vittoria per 2-0.