Milan-Inter: Dazn o Sky? Dove vedere in tv il derby di Milano

Milan-Inter è il prossimo appuntamento dei ragazzi di Inzaghi.

E che appuntamento! Scocca l'ora del derby: una sfida ricca di fascino, ancor più quest'anno, visto che i nerazzurri sono all'inseguimento della formazione di Pioli e vogliono vincere assolutamente. Milan-Inter si gioca domenica 7 novembre alle 20.45. Ma dove sarà possibile vedere in tv il match di San Siro? Il derby sarà trasmesso in diretta esclusivamente su Dazn. I tre incontri trasmessi, contemporaneamente, anche da Sky saranno invece Empoli-Genoa (venerdì 5 novembre), Cagliari-Atalanta (sabato 6 novembre) e Venezia-Roma (domenica 7 novembre).

Ma cosa propone il menù della dodicesima giornata di Serie A? Detto del piatto forte, ovvero Milan-Inter, grande curiosità sarà rivolta verso un'altra classica come Juventus-Fiorentina, mentre il Napoli se la vedrà in casa contro il lanciatissimo Verona. E' una giornata dunque importante per la testa della classifica, con la possibilità di accorciare il gap dalla vetta da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Il programma completo della dodicesima giornata e le dirette televisive:

Venerdì 5 novembre

ore 20.45, Empoli-Genoa, Dazn/Sky

Sabato 6 novembre

ore 15, Spezia-Torino, Dazn

ore 18, Juventus-Fiorentina, Dazn

ore 20.45, Cagliari-Atalanta, Dazn/Sky

Domenica 7 novembre

ore 12.30, Venezia-Roma, Dazn/Sky

ore 15, Sampdoria-Bologna, Dazn

ore 15, Udinese-Sassuolo, Dazn

ore 18, Lazio-Salernitana, Dazn

ore 18, Napoli-Verona, Dazn

ore 20.45, Milan-Inter, Dazn

L'Inter arriva rinfrancata al derby. La vittoria sullo Sheriff (leggi qui i giudizi di InterDipendenza.net) ha lanciato i nerazzurri che, ora, possono sperare nella qualificazione ai prossimi ottavi di Champions League. Il tour de force mette ora di fronte ai ragazzi di Inzaghi un'altra ghiottissima opportunità: sfidare chi comanda l'attuale classifica (in coabitazione col Napoli di Spalletti) e dare un segnale anche in campionato.

Ecco perché Milan-Inter sarà un appuntamento davvero da non perdere! Leggi le parole di Simone Inzaghi.