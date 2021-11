Milan-Inter, Correa accende il Derby e spiega la differenza con i rossoneri

Milan-Inter è già iniziata fuori dal campo, a colpi di dichiarazioni.

Ieri, venerdì 5 Novembre, ad un evento Adidas, erano presenti Joaquin Correa e Rafael Leao. L'attaccante nerazzurro in una lunga intervista, pubblicata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul Derby col Milan (qui news su dove vedere il match) e sul momento di forma dell'Inter. L'argentino ha subito messo in chiaro le cose. Gli è stato chiesto se perdendo il Derby e andando a -10 dai cugini, sarebbe già addio allo Scudetto. L'ex Lazio ha risposto: "Sarebbe sbagliato se noi ora facessimo questi calcoli. Dobbiamo, invece, ragionare al contrario, pensare a quanto sarebbe importante arrivare noi a -4: con una vittoria può cambiare tutto. Ma ora i giudizi definitivi non servono, serve stare là attaccati alla vetta".

Insomma, Correa ha le idee chiare, niente calcoli, il Derby si vince e basta. Proprio a proposito di vittorie, gli è stato chiesto quale fosse stata secondo lui la differenza con i rossoneri fino ad ora, visto il distacco in classifica. Qui il Tucu non ha usato giri di parole. Ha fatto i complimenti al Milan dicendo "Semplicemente loro non hanno mai sbagliato, quindi bravi". Secondo l'argentino infatti l'Inter ha perso punti qua e là, commettendo qualche errore di troppo, ma di sicuro la rosa nerazzurra è di livello altissimo. Correa lancia subito una frecciatina, infiammando il Derby: "Di sicuro nessuno di noi si sente inferiore al Milan per il fatto di essere a -7 punti. La mentalità è da grande squadra".

A 24 ore dal Derby della Madonnina, Correa ha le idee chiare: rispetto dell'avversario e paura di nessuno. Intanto Inzaghi, studia le ultime mosse in vista della sfida contro il Milan, mentre Pioli ritrova un giocatore importante, leggi qui gli ultimi aggiornamenti.