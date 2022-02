Milan Inter Coppa Italia, Pioli studia due possibili cambi

Milan Inter di Coppa Italia per gli uomini di Simone Inzaghi può essere sinonimo di "vendetta".

Il derby andato in scena lo scorso 5 febbraio, valevole per la 24esima giornata di campionato, ha visto protagonista il centravanti rossonero Olivier Giroud che nonostante la prima ora di gioco sottotono è riuscito a mettere a segno una doppietta dopo la rete del vantaggio siglata dall'interista Ivan Perisic. Una rimonta avvenuta in appena tre minuti che ha lasciato praticamente increduli tutti i coloro i quali stavano seguendo l'importante match, sia negli spalti sia dal divano di casa propria. Adesso però quella partita, sia da parte del Milan che da parte dell'Inter, è stata già messa in archivio per concentrarsi sul doppio confronto di Coppa Italia che si avvierà già nella giornata di martedì 1 marzo.

Questa partita a livello psicologico può dire molto anche sulla corsa scudetto che per il momento non vede nessuna delle contendenti staccare sulle altre, ma al contempo la voglia di raggiungere la finale è tangibile per tutte e due le squadre. Per aggiudicarsi il primo atto della Semifinale, il tecnico milanista Stefano Pioli sta già pensando a chi mandare in campo dal primo minuto.

Tra i pali ovviamente ci sarà Mike Maignan con il quartetto di difesa composto da Alessandro Florenzi (che farà riposare Davide Calabria), Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana al fianco di Sandro Tonali potrebbe prendere posto Rade Krunic in modo tale da spostare sulla trequarti Franck Kessie a scapito di Brahim Diaz. Per quanto concerne le fasce invece, ad assistere l'unica punta Olivier Giroud dovrebbero esserci Rafael Leao e Alexis Saelemakers.