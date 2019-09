Milan-Inter, Conte si esprime sul razzismo e su Giampaolo

Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-derby col Milan. In seguito le sue parole sulle ultime affermazioni di Giampaolo e sul razzismo:



"Che sia già definita non penso, abbiamo tanti giocatori che per tanti motivi non hanno giocato ancora una partita ufficiale in Champions. Stiamo lavorando su un'idea ben precisa che coinvolga tutti i calciatori. C'è tanta strada da fare e non si possono fare i paragoni con la mia prima Juventus. Assolutamente. Quella Juve non partecipava alle coppe europee e quindi si poteva lavorare sette giorni su sette con i giocatori. Così si può incidere in tutto. Certo qualche similitudine c'è per l'inesperienza di alcuni elementi. Come accadde allora, anche qui questi giocatori matureranno, ma dipenderà da loro diventare top player".

Sul razzismo: "Qualsiasi forma di insulto lo è, in Italia si va sempre a peggiorare. Dopo tre anni, son tornato e ho trovato solo regressione. Si scrive solo per fomentare odio. Italia peggiorata all'ennesima potenza e siamo colpevoli tutti".