Milan-Inter, Conte si esprime su Candreva, Lukaku e Sanchez: le parole

Antonio Conte, durante la conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni su determinati giocatori in vista del derby col Milan. Ecco quanto emerso.



Su Brozovic: "Non credo, anzi rispetto al passato Marcelo può adesso contare su due mezzali. Io sono molto contento di lui, può ancora migliorare in maniera considerevole. Se si mette in testa di diventare uno dei migliori centrocampisti d'Europa, può riuscirci"

Su Candreva: "Se vogliamo essere sicuri, verso le sette saprete la formazione per filo e per segno. Aspettiamo l'allenamento (ride, ndr). Valuteremo e faremo le scelte migliori in base alle condizioni dei giocatori"

Su Lukaku: "Ha avuto un problema alla schiena, ma adesso sta bene"

Su Sanchez: "Alexis sta lavorando bene, secondo me sta facendo degli step importanti per avvicinarsi a essere considerato un titolare. Può aggiungere esperienza sia in campionato sia in Europa, ma può darci anche cattiveria agonistica. Adesso inizio a vedere qualche risposta che stavo cercando"