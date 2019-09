Milan-Inter, Conte: "Non guardo il passato, sulla Champions..."

Conte ha rilasciato una dichiarazione in merito al pareggio e alle ultime annate della squadra in Europa durante la conferenza stampa pre-derby. Ecco le sue parole:



"Sul passato non faccio considerazioni, certo è che le statistiche dicono che ci sono stati spesso alti e bassi. In Champions abbiamo affrontato una squadra che si è dimostrata forte, come l'anno scorso in Europa dalla quale sono usciti solo contro il Chelsea.



In queste gare si fa esperienza, abbiamo tanti giocatori che non hanno raggiunto le dieci presenze in Champions e l'esperienza conta. Proveremo a capire ancora meglio dove e cosa abbiamo sbagliato".