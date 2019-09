Milan-Inter, Conte in conferenza stampa: le parole

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto affermato sul derby:



Sulla partita: "Un derby, affrontiamo una buonissima squadra che è il Milan. Lo giocheremo come merita d'essere giocato".

Sulla reazione: "Cerchiamo sempre di seguire dettami della preparazione. A volte ci riusciamo in maniera più approfondita, altre meno. I ragazzi comunque mettono grandissimo impegno. Non ci spaventa il risultato di Champions".

Sulle critiche: "Mi han detto che è normale sentire certe chiacchiere. Non può essere una scusa e accettare queste situazioni. Bisognerà abituarsi. Altri club sono più bravi a nascondere certe cose, noi dobbiamo crescere anche fuori dal campo. Ci sono grandi lacune e dobbiamo essere bravi a colmarli. Altrimenti si crea un alibi. Si dice che negli altri anni non abbiamo lottato, ma non è così".

Su Giampaolo: "Quello che ha ottenuto lo ha meritato. Entrambi abbiamo fatto la gavetta. Lui ha meritato questa grande occasione, ha dimostrato di essere preparato, ossessionato com'è dal calcio come il sottoscritto. Complimenti a lui".

Su un successo: "La vittoria porta aspetti positivi, entusiasmo, se conseguita in modo meritato. Porta poi anche a rilassamenti e noi dobbiamo saper gestire certe situazioni".