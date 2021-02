Milan Inter, con i rossoneri in casa lo score è quasi in totale equilibrio

Sarà l'ennesimo derby con gli spalti orfani di sostenitori quello che domani pomeriggio alle 15:00 andrà in scena a San Siro tra Milan ed Inter. Dopo quella di Coppa Italia che ha visto i nerazzurri approdare in Semifinale, la stracittadina metterà in palio punti preziosi per la corsa scudetto.

Oggi infatti, in occasione di tale match, analizzeremo gli ultimi cinque confronti tra le due squadre con il Milan in casa partendo dal 3-0 in favore dei padroni di casa firmato dalla doppietta di Carlos Bacca e dal gol di M'Baye Niang. La stagione successiva la gara terminò per 2-2 con la doppietta di Suso e con i gol di Antonio Candreva e Ivan Perisic, mentre nel 2018 il derby si concluse a reti bianche.

Infine ricordiamo gli ultimi due Milan-Inter, quello del 2019 con risultato finale 2-3 firmato da Tiemoué Bakayoko, Mateo Musacchio, Matias Vecino, Stefan De Vrij e Lautaro Martinez e quello della passata stagione finito 0-2 grazie alle reti siglate da Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.