Milan-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Milan-Inter si gioca domenica 7 ottobre alle ore 20.45.

Un derby dall'importanza capitale per la corsa allo Scudetto dei nerazzurri. La squadra di Pioli, infatti, precede di 7 punti proprio l'Inter. Un blitz pieno, permetterebbe a Lautaro e compagni, di rilanciarsi e dare un segnale. Sarà una sfida tutta da vivere la stracittadina di Milano. InterDipendenza.Net seguirà Milan-Inter in ogni suo istante. Con la consueta diretta testuale, vi porteremo dentro le avvincenti emozioni di un match tutto da seguire.

Formazioni, gol e azioni salienti. Sulle nostre pagine, comodamente da pc, tablet o smartphone, le emozioni di Milan-Inter. La nostra offerta prevederà anche il ricco pre e post gara. Approfondimenti e interviste, oltre alle sempre attesissime pagelle, per puntualizzare su quanto sarà appena avvenuto nel derby.

Come arriva l'Inter alla sfida? La squadra è reduce dal successo in Moldavia contro lo Sheriff. Rinfrancata dai tre punti in campo europeo, che l'hanno rilanciata in chiave qualificazione agli ottavi di finale, la banda di Inzaghi è attesa ora da una nuova prova determinante, questa volta nei confini nazionali. Far scappare il Milan a +10 sarebbe un peccato troppo grande per una squadra che ha dimostrato di poter giocarsela bene, e contro chiunque.

Il Milan, che continua a balbettare in Europa, vola invece in Serie A e, col Napoli di Luciano Spalletti, condivide la testa di una classifica che ha, comunque, ancora tanto da dire. L'attaccante francese Giroud ha lanciato la sfida (leggi le dichiarazioni provocatorie dell'ex Arsenal).

Inzaghi è invece alle prese con un dubbio di formazione a centrocampo (clicca qui per i dettagli). Il derby sarà una partita tutta da vivere! Allacciate le cinture.