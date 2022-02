Milan Inter, ci sarà Ibrahimovic? Decisione presa in casa rossonera

Martedì sera si disputerà Milan-Inter, derby valido per l'andata delle semifinali di coppa Italia.

In casa rossonera tutti gli occhi sono puntati su Zlatan Ibrahimovic. Fuori da diverso tempo, l'attaccante svedese è tornato ad allenarsi in gruppo. Ci sarà contro l'Inter? Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ibrahimovic non ci sarà martedì sera. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per il prossimo incontro di campionato. Il Milan sarà impegnato a Napoli contro la squadra di Luciano Spalletti.

Spazio ancora a Olivier Giroud contro l'Inter, a meno che Stefano Pioli cambi il centravanti con Leao spostato nel ruolo di prima punta. Presto per dirlo, mancano ancora due giorni al derby di coppa Italia. Milan con l'undici titolare o turnover in vista del Napoli?