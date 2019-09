Milan-Inter, Boban spiega cosa voglia dire giocarlo da protagonista

Dopo le parole di Carlos Bacca, a parlare del Derby di Milano ci ha pensato anche Zvonimir Boban al Matchday Programme rossonero.

Il Chief Football Officer del Milan infatti, che dopo aver vissuto tale sfida come calciatore lo vivrà per la prima volta anche da dirigente, ha voluto spiegare le sensazioni che si provano.

"Quando si spiega il calcio si dice che non ci sono parole per descriverlo e il derby è una di queste occasioni perché se non lo hai giocato non sei in grado di spiegare la passione e la pressione che vivi. Se hai coraggio e personalità appena tocchi la palla sparisce tutto".

Questo è quanto rivelato da Boban. La temperatura nel capoluogo lombardo sale di ora in ora. Nel primo pomeriggio in Duomo si raccoglieranno (come al solito) i sostenitori di entrambi le squadre che cercheranno di scaricare - per quanto possibile - l'ansia per uno dei match più attesi e sentiti dell'anno.