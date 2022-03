Milan-Inter 0-0, le parole di Inzaghi nel post partita rassicurano l'ambiente

Dopo il pareggio per 0-0 a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan, ai microfoni di Mediaset Simone Inzaghi ha risposto alle domande dello studio e rilasciato le sue valutazioni nel post partita.

Simone Inzaghi, incalzato ai microfoni di Mediaset sui numeri realizzativi impietosi della sua squadra nelle ultime giornate con un solo gol segnato nelle ultime cinque partite (oltre 400 minuti senza segnare per l'Inter) ha parlato di un derby meno spettacolare di quelli di campionato e di un momento delicato della stagione con un calo fisiologico della squadra dopo un tour de force di tante partite ravvicinate giocate.

Mister Inzaghi parla ancora di un derby giocato in maniera meno fluida rispetto agli altri due di campionato dove "c'è tanto in palio, c'è una finale" e si mostra fiducioso per la semifinale di ritorno ad Aprile ("dobbiamo vincere, vogliamo la finale per vincere un altro trofeo").

Inzaghi non si nasconde parlando anche del momento delicato della sua squadra ed evidenziando come l'Inter abbia già giocato 36 partite stagionali al primo di Marzo (un record!) giocando in tutte le competizioni e rassicura i tifosi: "dobbiamo recuperare un po' di brillantezza ma stiamo lavorando ... siamo ancora il miglior attacco, torneremo presto a segnare".

Il Mister parla di pari giusto tra le due squadre e dimostra anche di non essere affatto preoccupato per i cali fisici dei suoi attaccanti a digiuno da troppo tempo: "abbiamo attaccanti forti". E' un momento di transizione per il Mister con il pensiero ancora rivolto al derby di campionato perso in malo modo: "ci stiamo leccando ancora le ferite".

Buone notizie per i ritorni in campo di Correa e Gosens nel finale di partita che a detta del Mister aiuteranno molto nelle rotazioni del finale di stagione.