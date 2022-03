Milan-Inter 0-0, finisce in parità il primo round: si gioca tutto al ritorno

94' - Finisce qui la partita

90' - Sono quattro i minuti di recupero

87' - Entrano Gosens e Darmian ed escono Perisic e Dumfries

84' - Entra Calabria ed esce Florenzi

80' - Torna in campo Correa al posto di Dzeko

77' - Occasione Milan! Cross in mezzo per Messias che con il sinistro tira fuori di poco

66' - Entrano Messias, Rebic e Diaz ed escono Saelemakers, Krunic e Leao

64' - Entra Arturo Vidal ed esce Barella, entra Sanchez ed esce Lautaro

57' - Cartellino giallo per Lautaro Martinez

56' - Occasione Milan! Krunic uncina il pallone, ma il suo sinistro è troppo strozzato

48' - Occasione Milan! Saelemakers prova il destro respinto incredibilmente da Bastoni. Inter alle corde

46' - Grande occasione per il Milan! Leao servito sulla sinistra, prova il destro e Handanovic vola

45' - Si riparte dallo 0-0

Fine primo tempo. Inter e Milan non sono andati oltre lo 0-0 nei primi 45 minuti dell'incontro. I rossoneri fin qui più pericolosi.

33' - Ammonito Brozovic per fallo tattico su Leao

25' - Esce Romagnoli per un problema fisico ed entra Kalulu

22' - Cross di Perisic per Dzeko che viene anticipato da Romagnoli

21' - Bastoni prova il sinistro, ma troppo debole verso Maignan

11' - Occasione Milan! Theo Hernandez taglia verso l'interno e carica il tiro che va fuori di pochissimo

10' - Occasione Milan! Brozovic sbaglia una palla incredibile sulla trequarti, il tiro di Saelemakers porta Handanovic alla parata

7' - Occasione Inter! Rimessa di Dumfries per Dzeko che stoppa per Calhanoglu il cui tiro è strozzato tra le braccia di Maignan

1' - Inizia il derby di Coppa Italia

Milan-Inter, le due squadre sono pronte a scendere in campo.

Una sfida, quella tra i rossoneri di Stefano Pioli e quelle di Simone Inzaghi, che dovrà servire primariamente per garantirsi un ottimo risultato in vista della sfida di ritorno, ma anche per scacciare la crisi di risultati che li ha colpiti. Stefano Pioli ha adoperato qualche cambio di formazione con Florenzi, Kessiè, Krunic e Saelemakers al posto di Calabria, lo squalificato Tonali, Brahim Diaz e Messias. Per Simone Inzaghi, invece, formazione tipo, con il ritorno nell'undici titolare di Milan Skriniar e di Lautaro Martinez alla ricerca del gol che manca da troppo tempo. L'Inter dovrà stare molto attenta all'attacco del Milan, in una fase in cui in cui la difesa non è in un momento brillante, soprattutto pensando a quanto accaduto nel derby di ritorno in campionato.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemakers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

All. Simone Inzaghi