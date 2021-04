Milan, Ibrahimovic e Theo saltano il Sassuolo: staffetta Leao-Mandzukic

“I muscoli ancora lo frenano, niente da fare”. Così La Gazzetta dello Sport oggi ha avvisato che Zlatan Ibrahimovic rimarrà fuori anche dalla sfida con il Sassuolo.

Lo svedese non scenderà in campo con il suo Milan per via di alcune problematiche fisiche, in particolare si parla di un affaticamento muscolare: “Zlatan starà fuori anche contro il Sassuolo. E in attacco partirà Rafael Leao da punta, staffetta con Mario Mandzukic che subentrerà dalla panchina a gara in corso”, si legge.

Fuori dai convocati anche Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Recuperato invece Hakan Calhanoglu.