Milan, Ibrahimovic ancora out: svelato il suo vero obiettivo

Milan, niente da fare, ancora niente rientro per Zlatan Ibrahimovic.

Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport in uno scenario preoccupante per la punta del Milan. Ieri, più che alla muscolatura, Zlatan si è dedicato alle terapie per guarire dall’ultima infiammazione: non è mai uscito sul campo, né con i compagni che hanno svolto un allenamento leggero dopo la fatica di Coppa, né con gli altri, non utilizzati mercoledì, che si sono concentrati sulla partita con la Primavera. Ibra ha proseguito con le cure, ma senza certezze sulla data della ripresa. Due sere fa è stato Pioli a fare un nuovo punto della situazione: «Ibra vive questo momento con sofferenza, vorrebbe aiutare i compagni. Ora lo sta facendo con il suo atteggiamento e la sua positività. Ci auguriamo che torni il prima possibile», senza però indicare una data precisa.

Il fatto che non venga indicata è comunque un segnale: se c’è ancora incertezza, è perché Zlatan deve prima completare il recupero. Sembrava un guaio di semplice soluzione, invece il fastidio ha allungato i tempi. Ibra non ci sarà domenica contro la Sampdoria, e verrà valutato durante la prossima settimana in considerazione della trasferta di sabato 19 a Salerno. Ci sarà? Non è affatto scontato. L’impegno successivo sarà quello di domenica 27 con l’Udinese, prima che arrivi marzo e porti con sé un nuovo derby: l’andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco allora il vero obiettivo: "rivedere il campo già prima, ma essere al meglio contro l’Inter", si legge.