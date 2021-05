Milan, è sfida all’Inter per De Paul: la strategia rossonera

Il Milan è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione e renderla competitiva per la Champions League. Dopo l’acquisto del portiere Maignan dal Lille, che prenderà il posto di Donnarumma, i rossoneri sarebbero pronti ad acquistare anche il sostituto di Calhanoglu, in scadenza a fine giugno.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Maldini sembrerebbe intenzionato a fare un investimento importante e puntare tutto su Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino, da tempo nel mirino dell’Inter, lascerà i bianconeri nella prossima sessione di mercato e sembrerebbe ormai pronto al salto di qualità in una big.

La società friulana vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 35-40 milioni di euro e non sembrerebbe intenzionata a fare sconti. Il Milan fa sul serio e sembrerebbe disposta a mettere sul piatto alcune contropartite gradite, come il norvegese Hauge e qualche giovane da lanciare in Serie A, per convincere Pozzo.