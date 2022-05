Milan, decide Leao. Cosa serve ora all’Inter per lo Scudetto

Milan-Fiorentina è finita 1-0 a favore dei rossoneri.

La squadra di Pioli ha battuta i toscani grazie al gol di Rafael Leao all'82esimo. Vittoria pesante dei cugini rossoneri in chiave Scudetto che mettono ulteriore pressione alla squadra di Simone Inzaghi. Adesso la situazione in classifica vede l'Inter, con una partita in meno, a -5 punti dal Milan capolista. La vittoria di Ibra e compagni contro la Fiorentina aggiunge ulteriore pressione agli uomini di Inzaghi, chiamati a vincere contro i friulani, senza fare calcoli. Dunque cosa serve a Inzaghi per raggiungere lo Scudetto?

L'Inter non deve fare calcoli e deve solo pensare a vincere tutte le partite rimaste. La pesante vittoria dei rossoneri contro la viola aggiunge peso alla gara di Udine. Inzaghi senza Bastoni e Calhanoglu deve battere i bianconeri per non permettere ai cugini di andare in fuga. La rete di Leao contro la Fiorentina ma soprattutto i regali di Bologna fatti dai nerazzurri, rischiano di pesare tanto in zona Scudetto. Ormai il titolo è una questione tra milanesi e l'Inter, per sperare ancora nel titolo deve solo vincere. Pochi calcoli, oggi conta solo vincere per restare in scia dei rossoneri e aggiungere pressione alla squadra di Pioli. Intanto Simone Inzaghi oggi ritrova Handanovic che contro il Bologna si è accomodato in panchina.

A poco meno di mezz'ora dal match di Udine, le formazioni ufficiali vedono lo sloveno tra i pali. Mentre in attacco Lautaro Martinez ci sarà a dispetto di quanto trapelato nelle ore precedenti alla partita nerazzurra (qui le formazioni ufficiali).