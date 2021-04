Milan, da anti Inter a squadra in crisi. La Champions si complica

Nonostante il mezzo passo falso contro lo Spezia, l’Inter è riuscita comunque a guadagnare un punto dal Milan, che ha perso in casa contro il Sassuolo. I rossoneri stanno vivendo un periodo di crisi che potrebbe compromettere anche la qualificazione in Champions League.

Gli uomini di Pioli, dopo aver chiuso il 2020 senza sconfitte e al primo posto in classifica, hanno perso ben 6 partite in questo 2021, 5 delle quali in casa. I rossoneri hanno perso gli scontri diretti con Juventus, Inter e Napoli. Il reparto più in crisi resta l’attacco, che senza Ibrahimovic fatica a fare gol. Attenzione anche al reparto difensivo, apparso tutt’altro che invulnerabile nelle ultime partite. Soltanto 4 clean sheet nelle ultime 19 partite di campionato.

Atalanta e Juventus si trovano attualmente ad un solo punto di distanza, il Napoli è sotto di 3 punti. Attenzione anche a Roma e Lazio, rispettivamente 8 e 11 punti sotto. Le ultime giornate di campionato si preannunciano abbastanza complicate per il Milan avrà tre scontri diretti contro Lazio, Juventus, Atalanta e altre tre sfide con squadre in lotta per la salvezza contro Torino, Benevento e Cagliari.