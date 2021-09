Milan, che grana Kessie! C'è la richiesta da brividi per il rinnovo

Sono ore 'caldissime' in casa Milan. Motivo? Il rinnovo di Franck Kessie che è in scadenza il 30 giugno 2022.

L'ivoriano, arrivato dall'Atalanta nell'estate del 2017, dopo la scorsa (e ottima) stagione continua a chiedere un ingaggio da top player. L'ultima proposta dei rossoneri, 6,5 milioni di euro netti a stagione, è stata rispedita al mittente. L'entourage di Kessie chiede infatti otto milioni. Più dei 7.5 milioni di euro percepiti da Zlatan Ibrahimovic, l'uomo copertina della formazione allenata da Stefano Pioli. Il PSG di Nasser Al-Khelaifi segue la vicenda con interesse. L'opportunità di piazzare un altro colpo a parametro zero, dopo quelli di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Gini Wijnaldum e Leo Messi, fa parecchia gola. L'ingaggio richiesto da Kessie non spaventa affatto lo sceicco. Dunque non è da escludere un possibile assalto del PSG già nella sessione di mercato invernale che si aprirà il prossimo 1 gennaio.

Ma non è finita qui: sulle tracce di Kessie c'è anche Liverpool (che segue anche Nicolò Barella, ma quest'ultimo ha ancora un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024) e Tottenham, altri club che non si farebbero problemi ad offrire all'ex atalantino un ingaggio da top player. Nel frattempo, Kessie si prepara a tornare in gruppo per poi rientrare in campo in occasione, probabilmente, del match contro la Lazio allenata da Maurizio Sarri.