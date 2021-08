Milan, c'è Florenzi. E la Roma chiude anche un'altra cessione... Alla Lazio!

La Roma chiude due operazioni per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. È fatta per Pedro alla Lazio e Florenzi al Milan. L'attaccante spagnolo ha raggiunto l'accordo con il ds laziale Igli Tare con la riduzione parziale dello stipendio e un passaggio a titolo definitivo alla squadra di Sarri. La Lazio è riuscita a raggiungere un accordo con Tiago Pinto per il passaggio a titolo gratuito dell'ex Chelsea, ma potrebbero esserci dei bonus per il club giallorosso legati alle prestazioni del calciatore.

Fatta anche per il passaggio di Florenzi al Milan. Dopo giorni di trattative, i due club hanno raggiunto l'accordo. Il terzino si trasferisce al Milan con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Il giocatore per facilitare il trasferimento ha rinunciato allo stipendio di agosto. Lo scrive il Corriere dello Sport.