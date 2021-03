Milan, Brahim: “Inter? Concentriamoci su noi stessi e vinciamo le restanti partite”

Il Milan crede ancora nello scudetto. I rossoneri, attualmente al secondo posto in classifica, hanno approfittato del rinvio di Inter-Sassuolo e della sconfitta della Juventus per portarsi momentaneamente a 6 punti dai nerazzurri e a 4 punti di vantaggio sui bianconeri.

A sole dieci partite dal termine del campionato, il Milan resta sempre in corsa per lo scudetto. Dopo le parole di Theo Hernandez arrivano anche le parole di Brahim Diaz. Il centrocampista rossonero, in prestito dal Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca in cui ha parlato della corsa scudetto.

“Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Il Milan deve vincere le restanti partite. Abbiamo costruito una squadra che unisce i giovani ai giocatori più esperti. Continuiamo così per raggiungere gli obiettivi e lottare per la Serie A. Mi piace la pressione e conosciamo già che società è il Milan. Sono molto felice di indossare questa maglia e farò del mio meglio”.