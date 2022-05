Milan Atalanta, come Gasperini può provare a fermare i rossoneri

Milan Atalanta di oggi probabilmente sancirà la vincitrice del campionato di Serie A 2021/2022.

Una sfida che per gli uomini allenati da Stefano Pioli può valere molto, ma al contempo può dare parecchia pressione. I cugini dell'Inter in classifica distano due soli punti, con i capolisti che dalla propria parte hanno il vantaggio relativo agli scontri diretti (1-1 all'andata, 1-2 al ritorno). La sfida di settimana scorsa in casa dell'Hellas Verona aveva dato un brivido a tutto il popolo rossonero, con il vantaggio degli scaligeri firmato da Marco Davide Faraoni che ha fatto temere il peggio. Il resto è storia, con il presente che si chiama Milan-Atalanta.

Dalla redazione di Sky Sport, si apprendono le probabili formazioni che alle 18:00 dovrebbero scendere in campo dall'inizio. I padroni di casa opteranno per il consueto 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e il quartetto di difesa composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. In mediana ci saranno l'intoccabile Tonali e Messias, mentre alle spalle dell'unica punta Giroud dovrebbe rivedersi il trio formato da Leao, Kessie e Messias. A partita in corso, pronti a dare il proprio contributo anche Saelemakers e Ibrahimovic, probabilmente alla sua ultima gara in quel San Siro che gli ha dato molto.

Per quanto concerne i bergamaschi, Gian Piero Gasperini attuerà con ogni probabilità un 3-4-1-2 con Musso in porta e i tre di difesa che saranno Djimsiti, Demiral e Palomino. Sugli esterni agiranno Hateboer e Zappacosta con De Roon e Freuler in mezzo al campo. Ad assistere l'unica punta Muriel, saranno Pasalic e Koopmeiners.