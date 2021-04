Mihajlovic non ci sta: "Abbiamo giocato meglio dell'Inter"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match casalingo, perso per 1-0 contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo avuto diverse occasioni dove avremmo dovuto fare gol. Loro su una mezza occasione hanno segnato. La squadra ha fatto bene, anzi meglio dell’Inter. Abbiamo cercato di vincere contro la prima in classifica, loro difendevamo e ripartivano. Non posso dire nulla ai miei».

Un Mihajlovic che non ci sta, e insiste: «Ci manca un attaccante da dieci-quindici gol a stagione, è da due anni che ci manca, e si è visto anche oggi. Magari con una prima punta avremmo concretizzato. Ai miei ragazzi però non posso dire nulla, la prestazione c'è stata. Con una punta da tanti gol, come ce l'hanno tante altre squadre, non so dove saremmo stati».