Mihajlovic contro Mancini: “Al posto di Soriano lo avrei mandato a quel paese”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, Sinisa Mihajlovic ha lanciato una frecciata a Roberto Mancini per aver lasciato in tribuna Roberto Soriano per tre partite di fila. Il tecnico del club emiliano non ha per nulla gradito il mancato impiego del suo centrocampista negli impegni azzurri ed ha rimproverato l'ex compagno di squadra senza usare troppi giri di parole"

Ti aspettavi gli zero minuti per Soriano in Nazionale?

"Rode forse più a me che a Soriano, ma uno che dimostra di essere il miglior centrocampista italiano di oggi (9 gol e 6 assist quest'anno, ndr) non può stare in tribuna tre partite di fila contro nessuno, mentre giocano altri che hanno fatto due partite. Con chi ha giocato l'Italia? Nord Irlanda Bulgaria e Lituana. Almeno una, dai, 15 minuti, dagli una soddisfazione. E invece niente. Ogni giocatore meriterebbe una soddisfazione, una volta chiamato in Nazionale".



"Roberto ha trent'anni: non gioca? Fagli fare almeno una panchina. Mi sembrerebbe il minimo. Se fossi stato al posto di Soriano l'avrei mandato a quel paese e sarei tornato a casa, con tutto il rispetto di Mancini e della Nazionale. No, non l'ho ancora detto a Mancini, non ho problemi con lui. Lo dico adesso e non mi pento. Per come è stato trattato era meglio se stava qui ad allenarsi con noi".