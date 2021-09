Mihajlovic alza bandiera bianca e non usa giri di parole "Una batosta"

Sconfitta durissima per il Bologna, che a San Siro perde per 6-1 contro l'Inter a causa delle reti di Lautaro Martinez, Skriniar, Barella, Vecino e alla doppietta di Dzeko, subentrato all'infortunato Joaquin Correa - qui le ultime sull'argentino. Una sconfitta che, a detto del tecnico della squadra emiliana, Sinisa Mihajlovic, era già avvenuta nel primo tempo, in cui l'Inter aveva chiuso con il risultato di 3-0.

Ecco le parole ai microfoni di Dazn di Mihajlovic: "La partita è finita già nel primo tempo. Noi abbiamo giocato e loro hanno fatto i gol, poi abbiamo avuto due occasioni e se avessimo segnato chissà come sarebbe finita. Il risultato era molto pesante per come abbiamo giocato Ma il calcio non si fa con i se o i ma. Poi abbiamo perso solidità difensiva perchè abbiamo preso gol troppo facilmente"

Poi, un'altra analisi di Mihajlovic sul perchè di questo risultato: "Contro grandi giocatori come quelli dell'Inter ogni sbaglio lo paghi. Nel primo tempo era abbastanza soddisfatto, anche se abbiamo preso tre gol, poi giochi con l'Inter a Milano e prendi sei gol. Sicuramente è una batosta, ma fortunatamente martedì si gioca di nuovo contro il Genoa. Noi sapevamo che l'Inter gioca così, con giocatori che hanno gamba. Il primo e il terzo gol sono stati fatti da due rimpalli favorevoli, mentre noi non siamo stati bravi a sfruttare i loro errori".