Miglior difensore della Serie A: la decisione che “spiazza” gli interisti

La Lega di Serie A, quest’oggi, ha deciso di premiare quelli che sono stati i calciatori che si sono rivelati migliori nel corso della stagione. Alla casella difensori, però, una decisone che ha lasciato a bocca aperta molti tifosi interisti, tanto è stata inaspettata.

Infatti, per la Lega, il miglior difensore è stato Christian Romero dell’Atalanta, sicuramente autore di un’ottima stagione. Ha sorpreso molti, però, che questo riconoscimento non sia stato dato ad uno dei tre difensori dell’Inter, squadra che non solo ha avuto la miglior difesa del campionato con sole 35 reti subite, mentre l’Atalanta ne ha subite 47, ma ha anche vinto lo scudetto.

Se andiamo a vedere, però, i numeri a livello individuale, Romero si è dimostrato migliore, perché in 31 presenze in campionato e oltre 2500 minuti in campo, l’argentino è stato autore di 2 gol e tre assist, mentre per i tre di difesa interisti i numeri sono differenti. Si prenda de Vrij, con il suo unico gol contro la Sampdoria e zero assist in 32 presenze e oltre 2700 minuti giocati; Skriniar con 3 reti e zero assist in 32 presenze e oltre 2800 minuti giocati; Bastoni con zero gol e tre assist in circa 3000 minuti giocati.

Queste le motivazioni in capo a questa decisione che ha fatto un po’ storcere il naso ai tifosi interisti. Trattandosi di un premio individuale, è stato dato al difensore che nel rapporto tra prestazioni in campo e numeri ha fatto meglio. Non trattandosi di un premio di squadra, il riconoscimento non è stato assegnato ai difensori dell’Inter.