Messi Inter, Moratti fa chiarezza alla stampa catalana: il motivo

La girandola di rumours è stata attivata: dopo le parole di Moratti su Leo Messi i tifosi hanno cominciato a sognare, anche se l'ex presidente nerazzurro ha voluto fare chiarezza su quanto dichiarato precedentemente. Intervistato da Mundo Deportivo l'ex patron dell'Inter è tornato sui suoi passi affermando che il suo commento era più quello di un tifoso anziché di un dirigente e che inoltre non ha mai discusso con la nuova proprietà di un ipotetico approdo del fuoriclasse argentino a Milano.



“Messi all’Inter? Questo è il mio sogno da tifoso, solo come tifoso, non sono più alla guida del club, guardo le partite solo come un tifoso. Non ho discusso di nulla su questo argomento con i nuovi proprietari del club… Mi è sempre piaciuto Messi, è vero che quando era presidente lo avevo sempre seguito, ma ripeto, il mio commento è quello di un tifoso, non di un dirigente”, queste le parole di Moratti, forse invitando i tifosi a restare coi piedi per terra dopo le ultime parole rilasciate a Radio Rai.



In seguito anche una considerazione su Lautaro, al centro del mercato e oggetto del desiderio del Barça. Moratti parla di un tandem d'attacco con Messi spendendo elogi per entrambi: “È una bomba, sono pura magia. Sono entrambi fantasiosi, veloci, intelligenti, giocano un calcio di strada, vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, è un calciatore diverso, con un obiettivo, con la fantasia, uno di quelli che non ti stanchi mai di vedere“.