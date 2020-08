Messi Inter, Leo rovescia il tavolo, caos Barcellona, a Milano si freme

Il timing è stato perfetto, stavamo ancora leggendo il comunicato ufficiale dell’Inter che ha chiuso la telenovela sulla panchina che da Spagna e Argentina (TycSports e Onda Cero Radio) sono arrivati i primi post. Messi ha comunicato formalmente ai blaugrana che la sua esperienza in Catalogna è finita e che non si presenterà alla ripresa degli allenamenti prevista per i prossimi giorni. Poco dopo è arrivato il tweet del suo antico capitano Carles Puyol per esprimere il suo appoggio incondizionato al compagno di tante vittorie, mentre Luis Suarez commentava il tutto con le manine che applaudono.

Di fronte a questa raffica di novità, il presidente del Barcellona Bartomeu ha convocato un Cda straordinario per esaminare la situazione. La dirigenza del club sembra intenzionata a far valere la data del 10 giugno quale termine ultimo per la rescissione unilaterale prevista nel contratto del fuoriclasse argentino il quale invece ritiene che il protrarsi della stagione causa Covid abbia legalmente spostato alla fine di agosto anche questa dead line. Nel frattempo diverse centinaia di tifosi si sono riunite sotto la sede del club per manifestare il loro disappunto e chiedere a gran voce le dimissioni di Bartomeu.

Messi sembra dunque intenzionato a liberarsi a parametro zero entro la fine di questo mese, offrendo un’occasione unica ai due club che, al momento, sembrano decisamente intenzionati ad offrirgli la maglietta, Inter e PSG. In casa nerazzurra si sono registrate in mattinata le parole cariche di ottimismo di Massimo Moratti dopo gli ultimi colloqui con Steven Zhang. A Parigi puntano molto sull’amicizia con Neymar e sulla possibilità di ricostruire sotto la torre Eiffel la coppia da fantascienza.Qualcuno si è spinto persino ad ipotizzare interessi economico-commerciali del governo cinese e di quella qatariota per fare della Pulce l’uomo immagine per trainare il calcio ed il marketing nei due paesi.

Quello che è certo è che i tifosi presenti a Somma Lombarda oggi al termine della riunione della dirigenza nerazzurra, una volta conosciuto l’esito, hanno ricolto un solo invito forte e chiaro ai dirigenti che via via uscivano dall’Hotel, “portateci Messi”. I social ovviamente stanno ribollendo con lo stesso grido.