Messi Inter, l'ex vice di Mourinho: "Vi spiego perché l'affare è possibile"

Non si placano le voci in merito a un approdo di Messi all'Inter: il calciatore argentino è finito al centro dei rumours di mercato, complici anche le dichiarazioni dello storico ex presidente Massimo Moratti. Le parole dell'ex patron hanno fatto sognare i tifosi, e a queste si aggiungono anche quelle del vice di Mourinho : José Morais. Il tecnico spiega perché la trattativa è possibile, indicando un membro della dirigenza interista famoso per la sua capacità di convincere i giocatori argentini a indossare la casacca nerazzurra.



Ecco quanto dichiarato a Goal: " Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti, è come un magnete per i giocatori argentini. Per un giocatore argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa.



La mia sensazione è che sia un club che ha un feeling speciale con gli argentini, anche grazie a quello che ha fatto Zanetti nel club. Ho questa sensazione perché tutti gli argentini che sono andati all’Inter erano giocatori straordinari e hanno fatto la fortuna del club. Credo che la stessa cosa possa accadere con Messi".