Messi, i dati contro l'Inter sono evidenti: l'argentino vuole sfatare un tabù

Ad oggi insieme a Cristiano Ronaldo si contende il trono di calciatore più forte del pianeta. I cinque palloni d'oro conquistati da entrambi, sono la prova del duello che dura ormai da più di 10 anni.

In carriera inoltre, Leo Messi ha siglato centinaia e centinaia di reti, ma l'Inter è una delle pochissime squadre a cui l'argentino non è mai riuscito a far gol. Oltre l'Inter in Europa vi sono Udinese, Chelsea, Rubin Kazan e Benfica, mentre in Spagna abbiamo lo Xerex, Gramenet, Cadiz, e Real Murcia.

La Pulce mercoledì prossimo con ogni probabilità non scenderà in campo contro i nerazzurri, ma per la sfida di ritorno farà di tutto per esserci e per cercare soprattutto di sfatare questo tabù.